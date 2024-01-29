İran'da dört Kürt mahkum idam edildi

İran'da Wefa Azerbar, Muhsin Mazlum, Pijman Fatihi ve Muhammed Feramerizi, insan hakları örgütlerinden gelen çağrılara rağmen idam edildi.

İran'da idam cezası alan Wefa Azerbar, Muhsin Mazlum, Pijman Fatihi ve Muhammed Feramerizi'nin cezasının infazı gerçekleşti.

Fars Haber Ajansına göre, Muhammed Feramerzi, Muhsin Mazlum, Vefa Azerbar ve Pejman Fatihi, sabah saatlerinde idam edildi.

2022 yılının Haziran ayında Rojhılat’ın Urmiye kentinde gözaltına alınan isimler için Tahran 26’ncı Ceza Mahkemesi, 'Allah'a karşı gelmek ve savaşmak' ve 'İsrail adına casusluk yapmak' suçlamasıyla idam cezası vermişti.

İnsan hakları örgütleri, siyasi ve sivil aktivistler idamı durdurmak için çeşitli protestolar düzenlendi, sosyal medya üzerinden kampanyalar yürütüldü. Ancak söz konusu tepkilerden bir sonuç elde edilemedi.

Öte yandan dört mahkumun cezalarına bir gün kala son kez yakınlarıyla görüşmesine izin verildi.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

İdamların ardından DEM Parti'de sosyal medya platformu X üzerinden bir mesaj yayınladı.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"İran idam rejimi bu sabah 4 Kürt tutsağı idam etti. İdam ve katliam üzerinden yükselttiğiniz zulüm rejiminize lanet olsun! Kürt halkına yönelik bu düşmanlık, ölüm ve katliam siyaseti mutlaka yenilecek. Katlettiğiniz her insanımız, Kürt halkının özgürlük mücadelesinde sonsuza kadar yaşayacak. Halkımızın başı sağolsun. Yaşasın özgürlük!"