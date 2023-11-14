İran'da gece partisine katılan 300 kişi gözaltına alındı: Salon mühürlendi
İran'ın Simnan eyaletinde bir gece partisine katılan 300 kişi, "kadınlı erkekli kanunlara riayet edilmemesi" gerekçesiyle gözaltına alındı. İranlı yetkililer partinin düzenlendiği salonun mühürlendiğini duyurdu.
Kaynak: AA
İran'da Şahrud kentinde bir gece partisine katılan 300 kişi gözaltına alındı.
Fars Haber Ajansı'na göre, Simnan Emniyet Müdür Yardımcısı Seyyid Ali Mir Ahmedi, konuya ilişkin bilgi verdi.
Mir Ahmedi, "Polis, Şahrud'da kadınlı erkekli kanunlara riayet edilmeyen bir gece partisini tespit etti. Partideki 300 kişi gözaltına alındı" dedi.
İranlı yetkili, partinin düzenlendiği salonun mühürlendiğini belirtti.
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