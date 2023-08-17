İran'da IŞİD'in üstlendiği silahlı saldırıyla ilgili 20 kişi tutuklandı

İran'ın Şiraz kentindeki Şah Çerağ türbesine düzenlenen ve 2 kişinin öldüğü 7 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili bağlantısı olduğu tespit edilen 20 şüpheli tutuklandı.

İran’daŞah Çerağ Türbesi'ne 13 Ağustos'ta düzenlenen saldırısıyla ilgili 20 şüpheli tutuklandı.

İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansına göre, Fars Eyaleti Başsavcısı Kazım Musevi, "Şah Çerağ'daki olayın ardından gerek eyalet içinde gerek dışında olsun olayda en ufak bir rolü olan tüm şüpheliler tutuklandı" dedi.

Musevi, şu ana kadar saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 20 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

IŞİD mensubu olduğu belirtilen saldırgan hakkındaki iddianameyi gelecek hafta Şiraz Devrim Mahkemesine göndererek yargı sürecini başlatacaklarını aktaran İranlı yetkili, "Şah Çerağ hadisesini gerçekleştiren terörist 25 yaşında ve Tacik uyruklu. Beynini o derece yıkamışlar ki hiçbir desteği olmamasına rağmen olaydan dolayı pişmanlık hissetmiyor" ifadelerini kullandı.

SALDIRIDA 2 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

İran'ın Fars eyaletine bağlı Şiraz kentinde daha önce de saldırıların hedefi olan Şah Çerağ Türbesi, 13 Ağustos'ta silahlı bir saldırıya sahne olmuştu.

Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Saldırının faili olaydan sonra yakalanırken IŞİD saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.

Şah Çerağ Türbesi'ne Ekim 2022'de düzenlenen silahlı saldırıda da 13 kişi hayatını kaybetmişti. IŞİD tarafından üstlenilen saldırıyı gerçekleştirmekle suçlanan iki zanlı 8 Temmuz'da idam edilmişti.