İran'da, İsrail adına casusluk yaptığı iddia edilen bir kişi idam edildi

İran'da İsrail adına casusluk yaptığı iddia edilen bir kişi idam edildi. Kimliği açıklanmayan söz konusu kişi, Mossad dahil dış istihbarat servisleriyle irtibat halinde bazı gizli bilgiler toplayarak bunları yabancı istihbarat servislerine sunmakla suçlandı.

İran, İsrail adına casusluk yaptığı öne sürülen bir kişinin, ülkenin güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde idam edildiğini duyurdu.

Mizan Haber Ajansı'na göre, İsrail dış istihbarat servisi Mossad ve yabancı istihbarat servisleriyle bağlantısı olduğu gerekçesiyle yargılandığı mahkemede idama mahkum edilen kişinin cezası infaz edildi.

Kimliği açıklanmayan söz konusu kişi, Mossad dahil dış istihbarat servisleriyle irtibat halinde bazı gizli bilgiler toplayarak bunları Mossad başta olmak üzere yabancı istihbarat servislerine sunmakla suçlandı.

KARAR, YARGITAY TARAFINDAN ONANDI

Yakalanmasının ardından hakkında "düşman Siyonist rejimin yararına istihbarat işbirliği ve casusluk yapmak, gizli bilgileri toplamak, ülkenin düzenini bozmak ve İran'a karşı olan grup ve kuruluşlar lehine propaganda yapmak" iddiasıyla dava açılan kişi yargı süreci sonunda idama mahkum edildi.

Kararın Yargıtay tarafından onanmasının ardından söz konusu kişi, Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Zahidan kentindeki cezaevinde idam edildi.