İran'da kitap satış platformuna erişim engeli: 'Başörtüsü kuralını ihlal etti'

İran'da başörtüsü kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle 'ahlak polisi' tarafından gözaltına alındıktan sonra yaşamını yitiren Mahsa Amini'nin ölümünün ardından başlayan kısıtlama ve yasaklamalar sürüyor. Son alınan kararla,"Taaghche" isimli çevrim içi kitap satış platformu, "zorunlu başörtüsü kurallarına uymadığı' gerekçesiyle erişim kapatıldı.

İran'da popüler çevrim içi kitap satış platformu "Taaghche"nin çalışanlarının "zorunlu başörtüsü kurallarına riayet etmeden" paylaşım yaptığı gerekçesiyle erişim engeli getirildi.

"Taaghche"nin kadın çalışanlarının başörtüsü kurallarına riayet etmeden çektirdikleri bir fotoğrafı internet üzerinden paylaşmasının ardından Kültür ve İrşat Bakanlığı, dün platformun faaliyet izninin askıya alındığını açıkladı.

Açıklamanın ardından ülkenin önde gelen bazı yayınevlerinin de platformla ilişkisini kestiği ileri sürüldü.

BAKANDAN AÇIKLAMA

Ülkede tartışmalara yol açan karardan sonra İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı İsa Zarepur, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Bir platformun çalışanlarının ihlalleriyle mücadelenin yolu platformu kapatmak değildir. Bunun yolu, kuralları ihlal edenlere karşı hareket etmektir" değerlendirmesinde bulundu.

Bilim, Teknoloji ve Bilgiye Dayalı Ekonomiden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ruhullah Dehkani Firuzabadi de platformun kapatılmasına ilişkin tartışmalara katıldı.

"İSTİHDAMA ZARAR VERECEK"

Firuzabadi, "Son zamanlarda bilgiye dayalı ekonomiye ve iş ortamına zarar vermeye çalışan bir akım var" ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili, platformların kapatılmasının istihdama, üretime ve kullanıcılara zarar vereceğini söyledi.

Platformdan konuyla ilgili yapılan açıklamada ise söz konusu fotoğrafın bir aydan daha uzun süre önce çekildiği ve kurumsal hesaptan değil kişisel bir hesaptan paylaşıldığı belirtildi.

MANSA AMİNİ'NİN ÖLÜMÜ

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşat devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Protestolar sırasında 1979'dan bu yana uygulanan zorunlu başörtüsü yasasının esnetilmesi talepleri yeniden gündeme gelmişti.

İran'da başlayan protestolar dünyada çok sayıda ülkede yankı bulmuş ve destek almıştı.