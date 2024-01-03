İran'da peş peşe 2 patlama: Cumhurbaşkanı Reisi'nin Ankara ziyareti ertelenecek mi?

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin 28 Kasım'da ertelenen Ankara ziyaretinin Perşembe günü (yarın) gerçekleştireceği belirtildi. Öte yandan Kerman'da İranlı general Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümünde anma törenin gerçekleştirildiği bölgenin yakınında meydana gelen patlamalar nedeniyle Reisi'nin ziyaretinin bir kez daha ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyor.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin yarın Ankara'ya yapması planlanan ziyaretinin Kerman'da general Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümünde meydana gelen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği patlamalar nedeniyle ertelenmesi bekleniyor.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, Avrupa Birliği ve ABD'nin terör örgütleri listesinde yer alan Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'i hedef alan saldırısının ardından bölge ülkeleri arasında istişareler artmış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Reisi'nin de Kasım ayı sonlarında Türkiye'ye geleceğini duyurmuştu. Ancak Reisi'nin 28-29 Kasım olarak planlanan Ankara ziyareti başka bir tarihe ertelenmişti.

Bu ertelemede Türkiye'nin İsrail ile süren ticari ilişkilerinin rol oynadığına yönelik bazı iddialar öne sürüldü, ancak yetkililer arada bir sorun olmadığını ve ziyaretin gerçekleşeceğini kaydetti.

ANMA TÖRENİ SIRASINDA PATLAMA

Ziyaretin perşembe günü yapılması beklenirken İran'ın Kerman kentinde İranlı general Kasım Süleymani'nin ölümünün yıl dönümü sebebiyle düzenlenen anma töreni sırasında yakınlarda art arda 2 patlama meydana geldi.

Patlamaların nedenine ilişkin resmi kaynaklardan henüz bir açıklama yapılmazken en az 25 kişi hayatını kaybetti, 40'ı aşkın kişi yaralandı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin söz konusu patlamaların ardından Ankara ziyaretinin ertelenip ertelenmeyeceğine ilişkin ise henüz bir bilgi paylaşılmadı.