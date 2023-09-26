İran'da sahte içki üreterek 17 kişinin ölümüne yol açan 4 kişi idama mahkum edildi

İran'da sahte içki üreterek 17 kişinin ölümüne, 191 kişinin de kör olmasına neden olan 4 kişi idam cezasına çarptırıldı. Sahte içki dağıtanların tespiti için başlatılan soruşturma kapsamında ana tedarikçiler dahil 9 kişi tutuklanmıştı.

Dünya 26.09.2023 12:37 Giriş: 26.09.2023 12:37

Güncelleme: 26.09.2023 12:45 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA