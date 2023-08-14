İran'da türbeye silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti

İran'ın Şiraz kentindeki Şah Çerağ türbesine silahlı saldırı düzenlendiği ve 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Saldırıyı düzenlediği düşünülen kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

İran Devrim Muhafızları, Şiraz kentindeki Şah Çerağ türbesine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İran devlet televizyonu, ilk önce dört kişinin hayatını kaybettiğine ilişkin haberler yayınladı. Daha sonra 1 kişinin öldürüldüğü açıklandı. 8 yaralı olduğu saldırıyı düzenleyen kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Ekim ayında aynı türbeye düzenlenen saldırıda 15 kişi hayatını kaybetmiş, saldırıyı IŞİD üstlenmişti. İran Devrim Muhafızları’nın komutanlarından birinin yaptığı açıklamaya göre, Şiraz'daki türbeye yönelik son saldırıyı silahlı bir kişi tek başına gerçekleştirdi. Türbenin kapısından içeri giren silahlı saldırganın ateş açtığı belirtildi; saldırganın gözaltına alındığı açıklandı.

TEMMUZ AYINDA İKİ KİŞİ İDAM EDİLMİŞTİ

26 Ekim’de düzenlenen bir önceki saldırının zanlısı olduğu belirtilen iki kişi geçen ay idam edilmişti. Diğer üç zanlıya ise hapis cezası verilmişti. Baş zanlının ise tutuklanırken aldığı yaralar yüzünden hayatını kaybettiği ifade edilmişti.