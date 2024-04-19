İran'dan İsfahan eyaletindeki patlama hakkında açıklama

İran Ordusu Genel Komutanı Abdurrahim Musevi, İsfahan eyaletindeki patlama hakkında açıklama yaptı. Musevi, patlamanın, "şüpheli bir hava cisminin tespit edilmesi üzerine hava savunma sistemi tarafından ateş açılması" kaynaklı olduğunu belirtti.

İran Ordusu Genel Komutanı Abdurrahim Musevi, İsrail'in saldırı düzenlediği iddialarına neden olan İsfahan eyaletindeki patlamanın "şüpheli bir hava cisminin tespit edilmesi üzerine hava savunma sistemi tarafından ateş açılması" kaynaklı olduğunu kaydetti.

İran resmi ajansı IRNA’ya göre, Ordu Genel Komutanı Musevi, sabah yerel saatle 04.00 civarında İsfahan eyaletinde duyulan patlamaya ilişkin açıklamada bulundu.

İsfahan'daki patlamanın "şüpheli bir hava cisminin tespit edilmesi üzerine hava savunma sistemi tarafından ateş açılması" kaynaklı olduğunu ve ilgili uzmanların konunun detaylarını araştırdığını ifade eden Musevi, araştırma sonuçları hakkında gerekli bilgilendirmenin yapılacağını kaydetti.

İSRAİL'DEN İRAN'A SALDIRI İDDİASI

İran devlet televizyonu, İran Hava Kuvvetleri Üssü'ne ev sahipliği yapan İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda patlama seslerinin geldiğini duyurmuştu.

İran resmi ajansı IRNA’da patlama sesinin aynı zamanda Tebriz eyaletinin kuzey batısından da geldiğini kaydetmişti.

Amerikan medyası ise ABD'li yetkililere dayandırarak geçtiği haberlerde İsrail'in İran'a yönelik saldırı düzenlediğini bildirmişti.

İsrail makamlarından ise söz konusu saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.