İran'dan İsrail’in saldırısına tepki: Cevapsız kalmayacak

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'daki İran Konsolosluğu'na düzenlediği saldırının cevapsız kalmayacağını söyledi. Saldırıda 2 general dahil 7 kişi yaşamını yitirdi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Suriye’nin başkenti Şam’da bulunan İran konsolosluk binasına İsrail’in düzenlediği saldırıyı kınadı. Reisi, 7 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ‘cevapsız kalmayacağını’ belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Reisi, yaptığı açıklamada, “Siyonist rejimin İran İslam Cumhuriyeti'nin Şam'daki konsolosluk binasına yönelik saldırgan ve alçakça eylemi, Sardar Mohammad Reza Zahedi ve Sardar Mohammad Hadi Haji Rahimi ile 5 arkadaşlarının şehit edilmesiyle sonuçlanmıştır Uluslararası kuralların açık bir ihlali olan bu insanlık dışı saldırıyı kınıyorum” dedi.

"CEVAPSIZ KALMAYACAK"

Reisi, İsrail’in başarısız olduğunu ve gündemine ‘suikastları’ aldığını vurgulayarak, “Direniş Cephesi mücahitlerinin inanç ve iradesi karşısında defalarca yenilgiye uğrayan ve başarısızlığa uğrayan Siyonist rejim, kendini kurtarma mücadelesinde suikastları gündemine almıştır ancak bilmelidir ki bu tür insanlık dışı tedbirlerle uğursuz hedeflerine asla ulaşamayacaktır. Gün geçtikçe direniş cephesinin güçlenmesine ve özgür milletlerin onların gayrimeşru doğasına karşı duyduğu tiksinti ve nefrete şahit oluyoruz. Bu alçakça cinayet cevapsız kalmayacaktır” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İsrail, dün akşam (1 Nisan) Suriye'nin başkenti Şam'daki İran'a ait konsolosluk binasına hava saldırısı düzenledi.



Saldırıda aralarında Devrim Muhafızları Ordusu Suriye ve Lübnan’dan sorumlu Kudüs Gücü Komutanı Muhammed Rıza Zahedi’nin de bulunduğu 7 kişi hayatını kaybetti.

Saldırıda İranlı diplomatların zarar görmediği aktarıldı.