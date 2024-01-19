İran'dan İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yapan 3 kişi yakalandı

İran'dan getirilen uyuşturucuyu Ağrı üzerinden Türkiye'ye sokan yabancı asıllı 3 kişi İstanbul'da yakalandı. Beylikdüzü'ndeki adrese düzenlenen operasyonda 30,5 litre ve 2 kilogram uyuşturucu ile imalatta kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İran'dan getirilen uyuşturucunun Ağrı üzerinden batı illerine sevk edildiği iddiasıyla İstanbul'da düzenlenen operasyonda 3 yabancı asıllı şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İran'dan getirilen uyuşturucuyu Ağrı üzerinden batı illerine sevk ederek depolayacakları değerlendirilen yabancı uyruklu F.B. ve K.T. isimli şahısları teknik ve fiziki takibe aldı.

Şahısların, İstanbul'un Beylikdüzü ilçesindeki adreste uyuşturucu depoladıkları ve bunları çoğaltacakları imalathane kurdukları tespit edildi.

Ekiplerin belirlediği adrese düzenlene operasyonda, 30,5 litre ve 2 kilogram uyuşturucu ile bunların imalatı ve çoğaltımında kullanılan araç gereçlerle dijital materyaller ele geçirildi.

Operasyonda F.B. ve K.T. ile arama sırasında adreste bulunan S.M. gözaltına alındı.

Zanlıların Ağrı Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.