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İran Dini Lideri Hamaney’den İbranice paylaşım

İran Dini Lideri Ali Hamaney sosyal medya hesabı üzerinden İbranice yaptığı paylaşımda, “Siyonist varlığın suçları unutulmayacak” dedi.

Dünya
  • 10.01.2024 21:10
  • Giriş: 10.01.2024 21:10
  • Güncelleme: 10.01.2024 21:12
Kaynak: iHA
İran Dini Lideri Hamaney’den İbranice paylaşım
FOTOĞRAF: İHA

İran Dini Lideri Ali Hamaney sosyal medya hesabı üzerinden İbranice yaptığı paylaşımda, “Siyonist varlığın suçları unutulmayacak” dedi.


İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, İran Dini Lideri Ali Hamaney, sosyal medya hesabı üzerinden İbranice paylaşım yaptı. Hamaney, “Siyonist varlığın suçları unutulmayacak. Bu varlık yeryüzünden silindikten sonra bile bu suçlar, binlerce çocuk ve kadının katledilmesi kitaplara geçecek” dedi.

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