İran Dışişleri Bakanı, Hizbullah lideri Nasrallah ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Beyrut'ta Hizbullah lideri Nasrallah ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Filistin ve Lübnan'daki son gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede, bölgedeki durum ele alındı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ile Filistin, Lübnan ve bölgedeki gelişmeler hakkında görüştü.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve beraberindeki heyet, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, Hizbullah lideri Nasrallah ile bir araya geldi.

Filistin ve Lübnan'daki son gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede, bölgedeki durum, olayların gidişatına ilişkin mevcut olanaklar ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırganlığının durdurulması ele alındı.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, dün gittiği Beyrut'ta Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, Başbakan Necib Mikati'nin yanı sıra Filistin İslami Cihad Genel Sekreteri Ziyad en-Nahhale ve Hamas'ın Arap ve İslam Dünyasıyla İlişkiler Ofisi Başkanı Halil el-Hayye ile de bir araya gelmişti.

Abdullahiyan, Beyrut ziyaretinden sonra Katar'a hareket edecek.