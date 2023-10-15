İran Dışişleri Bakanı: Kimse çatışmaların yayılmayacağını garanti edemez

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırılarının devam etmesi durumunda hiç kimsenin “durumun kontrol altına alınacağını ve çatışmaların yayılmayacağını garanti edemeyeceğini” söyledi.

Resmi temaslar için Katar’da bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ayrı ayrı bir araya geldi.

İsrail'in yoğun saldırılar düzenlediği abluka altındaki Gazze'deki gelişmelerin ele alındığı Abdullahiyan-Heniyye görüşmesinde, direnişin ve Filistin halkının hedeflerini tümüyle gerçekleştirebilmesi için iş birliğinin sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldı.

Heniyye, Aksa Tufanı'na yol açan "Batı Şeria'daki katliamlar, suikastlar ve yerleşim politikaları, Mescid-i Aksa'yı bölme ve Yahudileştirme girişimleri başta olmak üzere İsrail'in Kudüs ve Aksa'ya yönelik ihlallerini" ele aldı.

İran heyetine, 16 yıldır devam eden abluka ve Filistinlilerin yaşadığı sıkıntılar hakkında bilgi veren Heniyye, "Bu savaştan sonra Filistin davası ve direniş düzeyinde hiçbir şekilde eskisi gibi olmayacak yeni bir tarih sayfası açılacağını" söyledi.

Heniyye Gazze'de yaşananlarla ilgili uluslararası toplumun, İslam dünyası ve Arap ülkelerinin üzerine düşen sorumluluğu üstlenmesi gerektiğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan da Heniyye ve beraberindeki Hamas heyetine, Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması çerçevesinde bölgesel ve uluslararası yetkililerle yaptığı görüşmeler ve sonuçları hakkında bilgi verdi.

Abdullahiyan ayrıca Tahran'ın Filistin davasını, Filistin halkını, direnişini ve kararlılığını destekleme konusundaki net tutumunu vurguladı.

“HAMAS, SİVİL ESİRLER KONUSUNA ÖNCELİK VERİYOR”

İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’na göre, Filistin’deki son durumun değerlendirildiği görüşmede Abdullahiyan, “Siyonist rejimin (İsrail) Gazze’nin savunmasız insanlarına ve vatandaşlara yönelik saldırıları devam ederse hiç kimse durumun kontrol altına alınacağını ve çatışmaların yayılmayacağını garanti edemez.” dedi.

Abdullahiyan, ABD’nin herkese itidalli davranmayı tavsiye ettiğini ancak kendisinin buna riayet etmeyerek İsrail’e yönelik kapsamlı desteğini artırdığını vurguladı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması gerektiğini ifade eden İranlı Bakan, Beyrut ve Doha'da Hamas'ın üst düzey yetkilileriyle yaptığı görüşmeleri hatırlattı.

Abdullahiyan, “Hareketin yetkilileri, İslami ve insani açıdan sivil esirler konusuna öncelik verdiklerini, saha koşullarının sağlanması halinde bu konuda gerekli tedbirleri alacaklarını vurguladı." diye konuştu.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani de Gazze'deki insani koşulları endişe verici şeklinde nitelendirerek, “Önceliğimiz Gazze'ye saldırıların durdurulmasıdır ve Filistin'e ilişkin tavrımız değişmeyecektir. İşgalci güçler işledikleri suçlardan sorumludur." ifadelerini kullandı.

Irak, Lübnan ve Suriye ziyaretlerinin ardından dün Katar’ın başkenti Doha'ya resmi ziyarette bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile de görüşmüş, her iki görüşmede Filistin’deki son gelişmeler ele alınmıştı.