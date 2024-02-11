İran Dışişleri Bakanı, Şam'da Beşşar Esad ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Suriye'nin başkenti Şam'da Devlet Başkanı Beşşar Esad ile bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Suriye'nin başkenti Şam'da Devlet Başkanı Beşşar Esad ile bir araya geldi.

Suriye resmi ajansı SANA'nın haberine göre, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Şam'a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Abdullahiyan, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile görüşmesinin arından Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile ortak basın açıklaması yaptı.

Görüşmede, İsrail'in Suriye topraklarına yönelik saldırıları ve bölgedeki gelişmeler ele alındı.

Abdullahiyan, toplantıda yaptığı konuşmada, “iki ülkenin, çeşitli ekonomik, ticari ve endüstriyel alanlarda işbirliğinde kayda değer ilerleme kaydetme yönünde iradesi var." ifadelerini kullandı.

Bakan Abdullahiyan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ı İran'a davet ettiğini belirtti.