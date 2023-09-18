İran'ın 6 milyar dolar karşılığında beş ABD'liyi serbest bırakması bekleniyor

İran'da cezaevinde bulunan beş ABD vatandaşının, Katar'ın aracılık ettiği bir anlaşma kapsamında ülkelerine dönmesi bekleniyor. Anlaşma kapsamında dondurulan 6 milyar dolarlık İran fonu Katar'a aktarılacak ve ABD hapishanelerinde bulunan 5 İranlı serbest bırakılacak.

ABD, İran'da cezaevinde bulunan 5 vatandaşının iadesi için İran fonlarından 6 milyar doları Katar'daki bankalara ulaştırarak vatandaşlarının ülkelerini dönmesine sağlamayı planlıyor. Bunun yanı sıra, ABD yaptırımlarını ihlal etmek başta olmak üzere çeşitli suçlamalarla ABD hapishanelerinde tutulan beş İranlı da serbest bırakılacak.

BBC'nin haberine göre, ABD vatandaşı ve İran pasaportuna sahip 5 kişi, Güney Kore'de tutulan dondurulmuş İran fonlarından 6 milyar doların Doha'daki bankalara ulaştığı onaylandıktan sonra ülkelerine dönecek.

PETROL SATIŞINDAN GELEN PARA SERBEST KALACAK

Bu anlaşmayla, İran'ın Güney Kore'ye petrol satışından elde ettiği para serbest kalacak. Ancak Katar bankalarına yatırılan fonlar üçüncü şahıslar tarafından yalnızca gıda ve ilaç gibi malların satın alınmasındak kullanılabilecek.

REHİN ALMAYI TEŞVİK EDEBİLİR

Mahmum takası da tartışmalı görülüyor. Önde gelen ABD'li Cumhuriyetçiler ve İranlı aktivistler, bunun sadece daha fazla rehin almayı teşvik edeceğini söylüyor.