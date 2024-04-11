İran'ın BM Temsilciliği: BMGK gerekeni yapsaydı, Siyonist rejimi biz cezalandırmak zorunda kalmazdık
İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, İran'ın Suriye'nin başkenti Şam'daki konsolosluk binasına düzenlenen hava saldırısıyla ilgili BM Güvenlik Konseyini (BMGK) gerekeni yapmamakla suçladı ve İran'ın İsrail'i "cezalandıracağına" işaret etti.
İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, İran'ın Suriye'nin başkenti Şam'daki konsolosluk binasına düzenlenen hava saldırısıyla ilgili BM Güvenlik Konseyini (BMGK) gerekeni yapmamakla suçladı ve İran'ın İsrail'i "cezalandıracağına" işaret etti.
İran'ın BM Daimi Temsilciliği, X sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.
Mesajda, "Eğer BM Güvenlik Konseyi, Siyonist rejimin Şam'daki diplomatik tesisimize yönelik menfur saldırısını kınasa ve sorumluları adalete teslim etseydi, İran bu alçak rejimi cezalandırmak zorunda kalmazdı." ifadesi kullanıldı.
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia da gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırıya ilişkin BM Güvenlik Konseyi'nin bir açıklama yapması için uğraştıklarını bildirdi.
Nebenzia, BM Güvenlik Konseyi açıklamasının "Anglosakson" mevkidaşları tarafından engellendiğini ifade etti.
NE OLMUŞTU?
İsrail, İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde, 7 kişi ölmüştü. Saldırıda 6 Suriye vatandaşı da hayatını kaybetmişti.
İRAN MİSİLLEMEYİ MEŞRU MÜDAFAA OLARAK GÖRÜYOR
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ülkesinin Şam'daki konsolosluğunu vuran İsrail'e karşı muhtemel misillemeyi diplomatik misyonların dokunulmazlığını ve uluslararası hukuku ihlal eden "saldırganı cezalandırmak için meşru müdafaa" olarak değerlendirdiğini söyledi.
İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Abdullahiyan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Berlin'in İsrail'e karşı azami itidal çağrısını kabul etmedi.
Mevcut sorunların tek çözümünün İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durdurulması olduğunu belirten Abdullahiyan, "Almanya'nın Gazze'de ateşkes sağlama çabalarının sonuçsuz kalmasının nedeni, Almanya'nın bu soykırım devam ederken tarafsız kalmamasında aranmalıdır" ifadelerini kullandı.
Abdullahiyan, İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna düzenlediği saldırıya karşı ülkesinin vereceği muhtemel misillemeye ilişkin ise "İsrail rejiminin uluslararası hukuku, Viyana Sözleşmesi'ni, kişilerin ve diplomatik mekanların dokunulmazlığını tamamen ihlal ettiği durumlarda saldırganın cezalandırılması amacıyla meşru savunma bir zorunluluktur" değerlendirmesinde bulundu.