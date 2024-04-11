İran'ın BM Temsilciliği: BMGK gerekeni yapsaydı, Siyonist rejimi biz cezalandırmak zorunda kalmazdık

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, İran'ın Suriye'nin başkenti Şam'daki konsolosluk binasına düzenlenen hava saldırısıyla ilgili BM Güvenlik Konseyini (BMGK) gerekeni yapmamakla suçladı ve İran'ın İsrail'i "cezalandıracağına" işaret etti.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, İran'ın Suriye'nin başkenti Şam'daki konsolosluk binasına düzenlenen hava saldırısıyla ilgili BM Güvenlik Konseyini (BMGK) gerekeni yapmamakla suçladı ve İran'ın İsrail'i "cezalandıracağına" işaret etti.

İran'ın BM Daimi Temsilciliği, X sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Mesajda, "Eğer BM Güvenlik Konseyi, Siyonist rejimin Şam'daki diplomatik tesisimize yönelik menfur saldırısını kınasa ve sorumluları adalete teslim etseydi, İran bu alçak rejimi cezalandırmak zorunda kalmazdı." ifadesi kullanıldı.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia da gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırıya ilişkin BM Güvenlik Konseyi'nin bir açıklama yapması için uğraştıklarını bildirdi.

Nebenzia, BM Güvenlik Konseyi açıklamasının "Anglosakson" mevkidaşları tarafından engellendiğini ifade etti.

NE OLMUŞTU?

İsrail, İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde, 7 kişi ölmüştü. Saldırıda 6 Suriye vatandaşı da hayatını kaybetmişti.