İran, İsrail'e İHA saldırısı başlattı: Pegasus ve THY'den uçuş iptali kararları

Türk Hava Yolları (THY), AJet ve Pegasus'un İstanbul'dan Tahran ve İsfahan'a giden uçakları, Türkiye'den çıkmadan İstanbul'a geri çağırıldı.

İran’ın İsrail’e yönelik başlattığı drone saldırılarının ardından Tahran Hava Sahası tüm ticari uçuşlara kapatıldı. Pegasus Havayolları, İran'a bugün ve yarın yapılacak olan seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

Ürdün, Irak, İsrail, İran gibi ülkelerin hava sahasını kapatması nedeniyle Türk Hava Yolları uçuşları da iptal oldu. Karardan önce havalanan uçaklar geri döndü.

THY'nin İstanbul'dan Tahran ve İsfahan'a giden uçakları ise Türkiye'den çıkmadan İstanbul'a geri çağırıldı.

THY, AJet ve Pegasus, bölgeye olan uçaklarının geri döndüğünü açıkladı.

Yapılan paylaşımda "Türk Hava Yolları'nın havada olan tüm İran ve Irak uçuşlarının İstanbul'a geri dönmesi ve yakıt kritiğine giren uçakların ise doğudaki meydanlara divert etmesi kararlaştırıldı" bilgisi verildi.