İran sandık başında: Parlamento ve Uzmanlar Meclisi üyeleri belirlenecek

İran'da 12. Dönem Millet Vekilliği ve İran liderini seçme, denetleme ve azletme yetkisine sahip Uzmanlar Meclisi seçimleri için oy verme süreci başladı.

Dünya 01.03.2024 09:35 Giriş: 01.03.2024 09:35

Güncelleme: 01.03.2024 09:40 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA