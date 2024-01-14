İran vatandaşı 'şehidimiz var' diye çıkışmış: 'Katlanan Türk bayrağını düzeltmek isteyen' şahıs gözaltında

Cihangir’de bir şahıs girdiği sokakta direkte gördüğü Türk bayrağını indirip bir süre sonra tekrar göndere çekti. Bu sırada olayı seyreden İran vatandaşı bir mahalle sakini şahsın bayrağı indirmeye çalıştığını düşünerek tepki gösterdi. Şahıs, daha sonra gözaltına aldı.

Dün saat 02.15 sıralarında Beyoğlu Cihangir’de sokağa gelen şahıs, bayrağı gönderden indirdi. Şahsı gören İran vatandaşıda, bir süre onu takip ettikten sonra camı açıp, “Sen kurban olasın o bayrağa, bugün 10 tane şehidimiz var. Kafan güzel sokaklardasın, dağlarda gençler ölüyor” diyerek tepki gösterdi. Söz konusu şahıs, katlanan bayrağı düzeltmek için indirdiğini söyleyerek oradan uzaklaştı.

GÖZALTINA ALINDI

İran uyruklu şahsın görüntüleri sosyal medyada paylaşması sonrası polis harekete geçti. Çalışmalar kapsamda güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, inceleme başlattı. Ambulans şoförü olarak görev yapan Recep B. (45) olduğunu tespit edilen şahıs, gözaltına alındı.



“KATLANDIĞI İÇİN İNDİRİP GÖNDERE ÇEKTİM”

Emniyete götürülen Recep B.’nin “mala zarar verme” ve “taksirle yaralama” suçlarından kaydı olduğu öğrenildi. İfadesi alınan Recep B., “Evime giderken yol üzerinde direkte katlanmış vaziyette bulunan Türk Bayrağını görerek düzeltmek istedim. Bu nedenle ipini çözüp biraz indirdikten sonra tekrar göndere çıkardım. Bayrağın katlanmış şekilde durmasından rahatsız oldum. Konu hakkında hassasiyetim olduğu için düzelttim. Alkollüydüm, ancak alkolün etkisiyle yapmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

İfadesi sonrasında “devletine egemenlik alametlerini alanen aşağılamak” suçundan adli işlem yapılan Recep B.‘nin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.