İran’da kısa film festivaline başörtüsü engeli

İran’da düzenlenecek 13'üncü ISFA Kısa Film Festivali, afişinde başörtüsüz kadın fotoğrafı olduğu gerekçesiyle yasaklandı.

İran Kısa Film Derneği’nin (ISFA) düzenlediği, eylül ayında başlayacak 13'üncü ISFA Kısa Film Festivali, tanıtım afişindeki İranlı kadın oyuncu Susan Taslimi’nin başörtüsüz fotoğrafının kullanılması gerekçesiyle yasaklandı. İran Kültür ve İrşad Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bakanlığın hazırlanan posterde başörtüsüz kadın fotoğrafının kullanılmasını uygun bulmadığı ve İran Kütür Bakanı Muhammed Mehdi İsmaili'nin talimatıyla festivale yasak getirildiği belirtildi.

İRAN BAŞÖRTÜSÜ PROESTOLARI

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin 16 Eylül'de hayatını kaybetmesi ülkede infiale yol açmıştı. Amini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentinde cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmış ve gösterilerde çocuklar da dahil olmak üzere yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti. Aynı zamanda birçok işletme de zorunlu başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle kapatılmıştı. Ülkede kadınların başörtüsü kullanmamalarına tepki gösteren rejim yanlısı muhafazakarlar ise, kamusal alanlarda kuralların uygulanması çağrısında bulunmuştu. Artan tepkiler sonrasında başörtüsü kullanmayanlar ile mücadele kapsamında "ahlak polisliği" olarak bilinen İrşad devriyeleri uygulamasının yeniden denetimlerine başlayacağı açıklanmıştı.