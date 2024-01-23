İran’da Mahsa Amini gösterilerinde tutuklanan gösterici idam edildi

İran'da Mahsa Amini gösterilerinde bir polis memurunu öldürmekten ve çeşitli suçlardan idama mahkum edilen Muhammed Kubadlu’nun cezası infaz edildi.

İran'da 2022’de düzenlenen Mahsa Amini gösterileri sırasında tutuklanan Muhammed Kubadlu idam edildi.

Kubadlu'nun idam cezasının gerekçesi olarak bir polis memurunu öldürmek, yeryüzünde bozgunculuk çıkartmak ve devlete karşı savaş açmak suçlamaları sunuldu.

İran Yargı Erki tarafından yapılan açıklamada, “Muhammed Kubadlu, geçtiğimiz yıl ülkede yaşanan olaylarda 5 güvenlik gücünün yaralanması ve Ferid Kerempur Hosneved adlı bir güvenlik gücünün öldürülmesine ilişkin davada Tahran birinci ceza mahkemesi tarafından suçlu bulunmuştu. Yüksek mahkeme tarafından teyit edilen idam kararı bu sabah uygulandı” ifadeleri kullanıldı.

İran’ın Tahran eyaletine bağlı Robatkerim ilçesinde 21 Eylül 2022’de gösterilere katılan Muhammed Kubadlu, kamu malına zarar vermek ve eylemleri kışkırtmak gibi suçlamalardan gözaltına alınmıştı.

"İŞKENCE ALTINDA İTİRAFA ZORLANDI"

Tahran Devrim Mahkemesi'nde yargılanan Kubadlu'nun, halka açık yapılan duruşmalar sırasında söz konusu suçu işlediğine dair ifadeleri devlet televizyonunda yayımlanmıştı.

Buna karşılık sanığın mahkemede avukatı olmadan ifade verdiğine dair iddialar, bazı haber kaynaklarında yer almıştı.

Uluslararası Af Örgütü de "Kubadlu'nun işkence altında itirafa zorlandığını ve yargılama sürecinin temelde kusurlu olduğunu" yönünde açıklamalar yapmıştı.

Kubadlu, 29 Ekim 2022'de mahkemede "muharebe" suçundan idama mahkum edilmişti. İdam kararının ardından sanığın avukatının temyiz başvurusunda bulunduğu bildirilmişti.

Yargıtay, 26 Temmuz 2023'te Kubadlu hakkındaki kararı bozmuş ve yeniden yargılama kararı almıştı.

Kubadlu'nun avukatları, dün infaz kararının tebliğ edilmesinin ardından sosyal medyada paylaştıkları ve ülke basınına yaptıkları açıklamalarda, müvekkilleri hakkında Yargıtay tarafından yeniden yargılama kararı çıkarıldığına dikkati çekerek, bu nedenle infaz kararının hukuki olmadığını savunmuştu.

İran Ceza Kanunu'na göre, "yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak (ifsad fi'l arz)" ve "devlete karşı savaş açmak (muharebe)" gibi suçlarla itham edilenler idam istemiyle yargılanıyor ve genellikle haklarında idam kararı veriliyor.

7 KİŞİ İDAM EDİLMİŞTİ

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül 2022'de gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin 16 Eylül'de hayatını kaybetmesi ülkede infiale yol açmış, gösteriler başlamıştı.

Yaklaşık 4 ay süren gösterilere katılan 10'dan fazla kişinin idam cezasına çarptırıldığı ülkede, daha önce 7 kişi idam edilmişti.