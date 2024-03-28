İran’da Mahsa Amini protestolarında eylemciyi öldüren polise idam cezası

İran'da 2 yıl önce Mahsa Amini'nin ölümünün ardından başlayan protestolarda İran Milli Takımı'nın ABD'ye karşı yenilgisini kutlayan Mehran Semak isimli kişiyi 'kasten öldürme' suçundan yargılanan Cafer Cevanmerdi isimli polis hakkında idam kararı verildi. Cevanmerdi hakkında daha önce de idamı kapsayan “kısas” hükmü verilmiş ancak Yüksek Mahkemece karar bozulmuştu.

Dünya 28.03.2024 17:21 Giriş: 28.03.2024 17:21

Güncelleme: 28.03.2024 17:21 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: AA