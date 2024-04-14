İran’ın İsrail’e saldırısı: Ankara saatlerdir sessiz

İran'ın, nisan ayında Şam'daki konsolosluklarına gerçekleştirilen saldırıya karşılık olarak İsrail'e karşı saldırı düzenlemesinin yankıları sürerken, Ankara’dan hala resmi bir açıklama gelmedi.

İran, nisan ayında Şam'daki konsolosluklarına gerçekleştirilen saldırıya karşılık olarak İsrail'e karşı saldırı düzenledi.

Dün gece saat 22.37’de başlayan saldırının yankıları sürerken, İran’ın 300’den fazla İHA ve füzeyle saldırmasının ardından birçok ülkeden ve uluslararası kuruluşlardan tepkiler geldi.

ABD ve Avrupa’dan İsrail’e tam destek verilirken, sabaha kadar açıklamalar birbirini izledi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin saldırıyı görüşmek üzere acil toplanması kararı alındı.

Bölgede ve dünyada saldırıya ilişkin tansiyon yükselirken Türkiye’deki sessizlik ise dikkat çekti.

Aradan saatler geçmesine rağmen Ankara’dan resmi bir açıklama gelmedi. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve kabinesinden bir açıklama yapılmamasının yanı sıra Dışişleri Bakanlığı da konuya ilişkin bir duyuruda bulunmadı.

"TECRÜBE" KONUŞTU: ABD’Yİ RAHATSIZ ETMEK İSTEMİYORLAR

Geçmişte Dışişleri Bakanı ve Başbakanlık görevlerinde de bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bu duruma ilişkin paylaşımda bulundu.

Davutoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bütün başkentler ayakta iken ve açıklamalarla tutumlarını ortaya koyarken bir tek Ankara sessiz ve ıssızdı. Gece boyu ne bir açıklama ne de bir kriz toplantısı yapıldı. Şu ana kadar da bir açıklama gelmedi. Bunun izahı mümkün değil. Ama devlet tecrübesi bana iki ihtimal olduğunu düşündürüyor. İlki: Yetkili kurumların açıklama hazırlamış ama Cumhurbaşkanından onay alamamış olması. İkincisi, Sayın Cumhurbaşkanının yaklaşan ABD ziyareti öncesi Washington’daki çevreleri rahatsız edecek bir açıklamadan kaçınmış olması.”