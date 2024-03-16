İranlı akademisyen Silivri'ye götürüldü

Haber Merkezi

Kanada'da oturum süresi dolduğu için vize başvurusu kabul edilmeyen ve 2 aydır İstanbul Havalimanı'nda konaklayan İranlı akademisyen Dr. Shiva Kavani, Silivri'deki Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Bir dönem Kanada'nın Toronto kentinde hayatını sürdüren ve oturum süresi dolan İranlı akademisyen Dr. Shiva Kaviani, ülkesi İran'a geri dönmüş ve buradan Kanada'ya geri dönmek için vize başvurusunda bulundu. Ret cevabı alan İranlı akademisyen ocak ayında Gürbulak Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye girdi ardından da Kanada'ya yeniden vize başvurusu yapmak için Ankara'ya gitti. Buradan da ret cevabı alan akademisyen İstanbul Havalimanı'na geri döndü.

Vize başvurusu reddedildiği için Kanada'ya gidemeyen, İran'a da dönmek istemeyen Dr. Kaviani yaklaşık 2 ay boyunca İstanbul Havalimanında hayatını sürdürdü. İranlı kadın yolcunun haberinin yapılmasının ardından havalimanı polisi, İl Göç Müdürlüğüyle irtibata geçti. Yapılan görüşmeler sonrasında İranlı Dr. Shiva Kaviani, işlemlerinin tamamlanması için İl Göç Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. İranlı akademisyen işlemleri tamamlanana kadar Silivri'deki Geri Gönderme Merkezi'nde kalacak.