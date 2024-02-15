İranlı yönetmen Abbas Rafei'den yeni film: 'Reyhan'

İran sinemasının ödüllü yönetmeni Abbas Rafei'nin kadın mücadelesine dair yeni filmi 'Reyhan' yakındagösterime girecek.

Rafei'nin yeni filminin konusu, gerçek bir hikayeye dayanıyor.

Reyhan, 2007’de dekorasyon şirketinde çalıştığı sırada ofisini dekore etmek isteyen eski istihbaratçı doktor Murtaza Abdülali Serbendi'nin cinsel saldırısına maruz bırakıldı.

Serbendi'yi öldüren Reyhan, tutuklandı.Mahkeme, cinsel saldırıya maruz bırakılan Reyhan'ın idama mahkum etti. Reyhan, Ekim 2014'te idam edildi.

Yönetmen Rafei, Reyhan'ın hikayesini beyazperdeye aktardı. Film, yakında gösterime girecek.

REFAİ HAKKINDA

Pek çok uluslararası yarışmadan ödülle dönen Rafei, sinemadaki profesyonel kariyerine 1995 yılında İran'da o yılın en çok satan filmlerinden biri haline gelen "Mina'nın Sırrı" adlı filmle başladı. Abbas Rafei "Rüzgârdaki Kelebek, Değişim Rüzgarı, Şaşkınlık, Artık Yalnız Değilim, Otoban, Oblivion Mevsimi gibi ses getiren yapımları yönetti.