İrfan Can için Sevilla ve Newcastle iddiası

Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci ile Avrupa'nın önde gelen takımlarından Sevilla ve Newcastle United'ın ilgilendiği iddia edildi.

Fenerbahçe'de bu yıl kariyer sezonunu yaşayan İrfan Can Kahveci için Avrupa kulüpleri devreye girmeye hazırlanıyor.

Katalan basınından El Nacional'in haberine göre Sevilla, İrfan Can için Fenerbahçe'ye 20 milyon euro ödemeye hazır. Haberde, Newcastle United'ın ise daha yüksek bir bonservis bedeli önerebileceği yazıldı.

Haberde Sevilla'nın 3 sezon önce de Kahveci ile ilgilendiği ancak yıldız oyuncunun 11 milyon euro karşılığında Başakşehir'den Fenerbahçe'ye transfer olduğu hatırlatıldı.

Habere göre Lazio ve Rennes de 28 yaşındaki oyuncuyla ilgileniyor.

İrfan Can bu sezon Fenerbahçe formasıyla Türkiye Ligi'nde ve Avrupa'da çıktığı toplam 43 maçta 17 gol 12 asist kaydetti.

İrfan Can'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yazında sona erecek.