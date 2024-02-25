İrfan Can Kahveci'den Fenerbahçe'ye kötü haber
Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'nin adalesinde 2. derece yırtık tespit edildi. Kahveci'nin 3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
Kaynak: AA
Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin arka alt adalesinde 2. derece yırtık tespit edildiğini duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol A takımı oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci'nin ağrı hissetmesi nedeniyle yapılan görüntülenmesinde; sağ arka alt adalede 2. derece yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır" denildi.
İrfan Can Kahveci'nin 3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.