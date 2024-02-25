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İrfan Can Kahveci'den Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'nin adalesinde 2. derece yırtık tespit edildi. Kahveci'nin 3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Spor
  • 25.02.2024 13:36
  • Giriş: 25.02.2024 13:36
  • Güncelleme: 25.02.2024 13:39
Kaynak: AA
İrfan Can Kahveci'den Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin arka alt adalesinde 2. derece yırtık tespit edildiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol A takımı oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci'nin ağrı hissetmesi nedeniyle yapılan görüntülenmesinde; sağ arka alt adalede 2. derece yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır" denildi.

İrfan Can Kahveci'nin 3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

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