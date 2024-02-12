İrfan Değirmenci'den adaylık açıklaması: İddiaları reddetmedi

TİP'in İzmir ya da Çankaya adayı olacağı öne sürülen İrfan Değirmenci, "Parti Meclisi’miz var, her partide olduğu gibi. Tartışacağız, konuşacağız" dedi. Değirmenci, adaylık iddialarını reddetmezken, "Bunun İzmir’de, başka şehirlerde de konuşuluyor olması mutlu ediyor" dedi.

İrfan Değirmenci, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) belediye başkan adayı olacağı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

2023 seçimlerinde TİP'in İzmir milletvekili adayı olan İrfan Değirmenci, seçim sonrası Halk TV'deki eski görevine geri dönmüştü. Değirmenci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ekranlara yeniden veda edeceğini bildirmişti.

Değirmenci'nin, TİP'ten İzmir ya da Ankara'nın Çankaya ilçesine aday olabileceği konuşuluyor.

gercekizmir.com'a konuşan Değirmenci, "Bunun İzmir’de konuşuluyor olması beni çok mutlu ediyor. Başka şehirlerde de konuşuluyor olması mutlu ediyor. Ben halkımızın mücadelesini büyüteceğim her yerde bana uygun görülecek her pozisyona adayım" dedi.

“İzmir seçenekler arasında mı?” sorusunu yanıtlayan Değirmenci, “Parti Meclisi’miz var, her partide olduğu gibi. Tartışacağız, konuşacağız. Süreç belli en geç 20 Şubat’ta Yüksek Seçim Kurula’na (YSK) listeler teslim edilmiş olacak. Genel seçimlerde milletvekili seçildik aslında itirazlarımı kabul etmiş olsalardı elimizde belgeler vardı ama mücadele devam ediyor. Bir kez kaybettiysen bir daha dene ama bir daha yenil ama daha güzel yenil” ifadelerini kullandı.