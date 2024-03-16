İrfan Değirmenci, kendisine de partisine de oy veremeyecek

TİP'in Çankaya adayı İrfan Değirmenci’nin, seçmen kütüğünün Ankara Yenimahalle’de olması nedeniyle seçimlerde kendisine oy veremeyeceği öğrenildi. TİP'in Yenimahalle ilçesinde aday çıkarmaması nedeniyle, Değirmenci partisine de oy veremeyecek.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Çankaya adayı İrfan Değirmenci’nin ikametgahının Yenimahalle’de olması nedeniyle, Çankaya Belediye başkanlığı seçimi için oy kullanamayacağı öğrenildi. TİP, Yenimahalle ilçesinde de belediye başkanı adayı göstermediği için Değirmenci, oy kullandığı ilçede partisine de oy veremeyecek.

PolitikYol’da yer alan habere göre, TİP Çankaya Belediyesi Başkan adayı İrfan Değirmenci, 31 Mart yerel seçimlerinde kendisi için oy kullanamayacak.

Değirmenci seçimlerde Şehit Mustafa Erdal Ortaokulu’nda oy kullanacak.

Ancak TİP Yenimahalle ilçesinde de belediye başkanı adayı göstermediği için Değirmenci, ilçe belediye başkanlığı için burada da partisine oy veremeyecek.