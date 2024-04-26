Irkçı saldırılara maruz kalan Efe’nin babaannesi, İmamoğlu ile çekilen fotoğrafın hikâyesini anlattı

Taksim'deki 23 Nisan töreninde Ekrem İmamoğlu ile çekildiği fotoğraf nedeniyle ırkçı saldırılara maruz kalan 8 yaşındaki Efe'nin babaannesi fotoğrafın hikayesini anlattı. Bazı paylaşımlarda kendisine 'Alman ajanı' denildiğini vurgulayan Handan Ercan, "Olacak iş değil" sözleriyle tepki gösterdi.

Taksim'de düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda İstanbul Büyükşehir Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun yanında Türk bayrağıyla yer alan ve ırkçı saldırılara maruz kalan 8 yaşındaki Efe Diallo Ercan'ın babaannesi Handan Ercan, gazeteci İsmail Saymaz'a konuştu.

Handan Ercan, torununun Ekrem İmamoğlu'nu görünce yanına gitmek istediğini söyledi. Handan Erdan şu açıklamayı yaptı:

"Efe otizmli bir çocuk. Her milli bayramda Taksim'e çıkarız. 23 Nisan'da Efe, İmamoğlu'nu gördü. Tutamıyorum, gitmek istiyor. İmamoğlu 'bırakın' diye işaret etti. Götürdüm. Özel bir çocuk olduğunu söyledim. 'Yanımda durabilir, mahsuru yok' dedi. İmamoğlu, Efe'ye 'Üsküdar'da akşam konser var, babaannen seni oraya götürsün' demiş. İşte bu kadar. Vay efendim, İmamoğlu'nun kulağına ne söylemişim... Beni Alman ajanı yaptılar. Olacak iş değil."

Efe'nin babası Emre Ercan ise 12 sene önce Gine'de çalışırken eşi Safiatou Diallo ile tanıştığını, evlenip Türkiye'ye yerleştiklerini, eşinin de Türk vatandaşı olduğunu anlattı.

EFE'YE YAPILAN IRKÇI SALDIRILAR

İBB Ekrem İmamoğlu’nun Taksim’deki 23 Nisan töreninde 8 yaşındaki Efe ile çektirdiği fotoğraf, İBB’yle ilgili haberler paylaşan 'Büyükşehir Çalışıyor' hesabından, “Taksim’de düzenlenen 23 Nisan töreninde Ekrem İmamoğlu’nun yanına gelen babası Türk, annesi Afrikalı çocuk, saygı duruşunda İmamoğlu’na eşlik etti” mesajıyla paylaşıldı.

Taksim'de düzenlenen 23 Nisan töreninde Ekrem İmamoğlu'nun yanına gelen babası Türk, annesi Afrikalı çocuk saygı duruşunda İmamoğlu'na eşlik etti. 😍🇹🇷 pic.twitter.com/6B88S02D49 — Büyükşehir Çalışıyor (@tcbuyuksehir) April 23, 2024

Fotoğrafın paylaşılması üzerine fotoğrafla ile ırkçı ve göçmen karşıtı onlarca yorum sosyal medyada hızla yayıldı.

Zafer Partisi İstanbul İl Başkanlığı, X hesabından “Herkes biliyor çocuğun tesadüfen orada olmadığını” diye paylaşım yaptı.

KIRIKKANAT VE JAHREİN DE KOROYA KATILDI

Yazar Mine Kırıkkanat 'casus nüfusundan' bahsederken söz konusu fotoğrafı alıntılayarak "Bu tablo, 'Alman istihbaratı BND, topraklarımızda cirit atıyor' başlıklı bir İstanbul manzarasıdır" diye yazdı. Sonra bu paylaşımını alıntılayan Kırıkkanat, Efe'nin babaannesinin 'küresel bir patron için çalıştığını' iddia etti.

Jahrein ismini kullanan sosyal medya ünlüsü ise Efe'nin babaannesi Handan Ercan'ı 'BND bağlantılı' ilan ederken fotoğrafı 'tatlı bir anı' olarak paylaşanlara 'kuşbeyinli' diyerek hakaret etti.