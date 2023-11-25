Irkçılar fırsat bildi

Avrupa’da yükselen aşırı sağ, İrlanda’da çirkin yüzünü gösterdi. 5 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırı sonrası sokaklara inen ırkçı grup polisle çatıştı. Adalet Bakanı McEntee “Saldırıyı bölünme için kullanıyorlar” dedi.

Avrupa’da yükselen ırkçılık ve aşırı sağ, bu kez de İrlanda’da yüzünü tehlikeli bir biçimde gösterdi. Başkent Dublin’de bir okulun dışında meydana gelen bıçaklama olayında 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Saldırganın yabancı uyruklu olduğunun iddia edilmesi üzerine aşırı sağcı ve göçmen karşıtları sokağa indi.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını açıklayan İrlanda polisi, saldırıyla bağlantılı bir kişinin gözaltına alındığını ve ciddi yaralanmalar nedeniyle tedavi gördüğünü kaydetti.

Olayın ardından Dublin’de toplanan göçmen karşıtı ırkçı grup ile polis arasında gerginlik çıktı. Toplu taşıma araçlarına ve işyerlerine zarar veren ırkçı grup, "Onları atın" şeklinde göçmen karşıtı sloganlar attı. Polis en az 34 kişiyi gözaltına aldı.

BÖLÜNME İSTİYORLAR

Saldırıyı “korkunç ve dehşet verici” olarak niteleyen İrlanda Adalet Bakanı Helen McEntee, “Bu korkunç saldırıyı bölünme tohumları ekmek için kullanan bir grup insan, haydut, suçlu var” dedi. McEntee, saldırı sonrası yaşanan şiddet olaylarına müsamaha gösterilmeyeceğini kaydetti. İrlanda polis şefi Drew Harris ise "aşırı sağ ideoloji" tarafından yönlendirilen "bir grubu" suçladı.