İrlanda Cumhurbaşkanı Higgins hastaneye kaldırıldı

İrlanda Cumhurbaşkanlığı Ofisi, 82 yaşındaki Cumhurbaşkanı Michael D. Higgins'in rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

İrlanda Cumhurbaşkanı Michael D. Higgins'in rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

82 yaşındaki Cumhurbaşkanı'nın sağlık durumu Perşembe akşamı evinde doktorlar tarafından değerlendirildi.

BBC'nin İrlanda ulusal yayın kuruluşu RTÉ'nin haberinden aktardığına göre Higgins daha sonra önlem olarak ileri testler için hastaneye götürüldü.

Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, Higgins'in ilk olarak cumhurbaşkanlığı konutunda değerlendirildiği ve burada "acil bir endişe tespit edilmediği, ancak ilk sonuçları pozitif çıkan testlerden geçmek üzere hastaneye gitmeye karar verildiği" belirtildi.

Yetkililer Cumhurbaşkanı'nın "bir gece hastanede kalacağını, moralinin çok iyi olduğunu ve kendisine gösterilen özen için sağlık personeline teşekkür ettiğini" de aktardı.

İrlanda'da 2011 yılında cumhurbaşkanı olan Higgins, 2018 yılının Kasım ayında yeniden göreve seçilmişti. .

Çarşamba gecesi Bay Higgins, Dublin Uluslararası Film Festivali'nde film yönetmeni Steve McQueen'e 2024 Volta Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü takdim etmişti.