İrlanda, UNRWA'ya 20 milyon euro'luk destek sağlayacak

İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin, İsrail'in, hakkında iddialarda bulunduğu UNRWA'ya 20 milyon euro finansal destek sağlayacaklarını duyurdu.

İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) 20 milyon euro finansal destek sağlayacaklarını duyurdu.

İsrail'in iddiaları nedeniyle birçok ülkenin finansal desteğini kesmesinin ardından bağışçı ülkeleri ziyaret eden UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İrlanda temasları kapsamında Bakan Martin ile başkent Dublin'de ortak basın toplantısı düzenledi.

Martin, UNRWA'nın İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de sivillere yardım sağlama çabalarının "belkemiği olduğunu" belirtti. Martin, UNRWA'nın saldırılar nedeniyle yerinden edilen 1,9 milyon sivil için çalışmaya devam edebilmesi için tüm Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkelerin "acilen" desteğine ihtiyacı olduğunu belirterek "UNRWA'nın Gazze'deki çalışmalarının yerini hiçbir şey tutamaz. Aksini iddia edenler gerçeği söylememekte ve bu iddialar çaresiz insanların hayatlarını daha da riske atmaktadır" dedi.

Martin, UNRWA'nın Filistinli mültecilere yardım sağlamakla görevlendirilmesi için Aralık 2022'de BM üyesi 157 ülkenin lehte, İsrail'in ise aleyhte oy kullandığını hatırlatarak "Sadece ve sadece tek bir devlet bu yetkiye karşı oy kullandı. Uluslararası toplumun iradesi açıktır. UNRWA'nın, yerine getirilmesi gereken hayati ve hayat kurtarıcı bir görevi var. Bir ülkenin bunu baltalamasına izin verilemez ve verilmemeli" değerlendirmesinde bulundu.

UNRWA HAKKINDAKİ İDDİALAR

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim ve barınma gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililerin, UNRWA personelinin 7 Ekim 2023 saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti. UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Almanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, İzlanda, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya, UNRWA'ya yönelik finansal desteklerini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Belçika, Norveç, İrlanda ve İspanya ise UNRWA'ya desteklerini sürdüreceklerini duyurmuştu.