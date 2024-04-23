Irmak Ayoğlu, “Yüzleşme” şarkısının klibini yayınladı

Irmak Ayoğlu, “Al Beni” ve “Dert Benim Derdim” şarkılarının ardından “Yüzleşme” şarkısının klibini yayınladı. Ayoğlu, “Yüzleşme’de sanatın multidisipliner yapısını görünür kılmak istedik” diyor.

Irmak Ayoğlu’nun seslendirdiği “Yüzleşme” şarkısının klibi, Ayoğlu’nun YouTube hesabından yayınlandı.

2023 yılında ilk derlemesi olan “Yüzleşme” için kolları sıvayan Ayoğlu, derlemenin içerisinde "Al Beni", "Dert Benim Derdim" ve aynı ismi taşıyan "Yüzleşme" şarkılarını Stüdyo Allegro ve Orçun Babak ile kaydetti.

Müziğine katkı veren isimler Tuna Sarp Tokel ve Perdesiz Bass icrası ile Serkan Güneyi oldu. Bir üçleme olarak yayınlanmak üzere, yönetmen koltuğunda Okan Özyiğit, oyunculuğu ile Trans Aktivist Şimal Saral, Direkirek Dans İcrası ile Kana Tunçay, Mevcut Bir Durum Üzerine "Şey" adlı sergisi ile Oktay Yılmaz yer aldı.

Klibin çekimleri, UNITE Ortak Mekan'ın imkanlarıyla gerçekleşti. Unite Ortak Mekan'nın "extra " sahnesinin açılışına şarkıları ile öncülük etti. Aynı zamanda Retro Yapım ve IF Performans'ın iş birliği ile A Live Müzik yarışmasında"Kendimi Kaybettim" şarkısı ile 3. oldu. Şarkıda Müziğine katkı veren isimler Cem Ölmez, Serkan Güneyi ve Ali Deniz oldu.

Ayoğlu, “Al Beni müziksiz bir şarkının da var olabileceğini iddia ediyor. Klibi tek parçada çekildi. Dert Benim Derdim ise kaybetmişliği, boşluğu, yalnızlığı anlatıyor. Ankara sokakları hakim. Yüzleşme’de sanatın multidisipliner yapısını görünür kılmak istedik” diyor.