İş arkadaşını baltayla öldürmüştü: İfadesinde 'sarkıntılık' iddiasında bulundu

Konya'da aynı fabrikada çalıştığı iş arkadaşı Abdulvasi Hasani'yi başına balta vurarak öldüren Seyfullah Muradi, ifadesinde, "Bana sarkıntılık ediyordu" dedi.

Konya'da Afganistan uyruklu Seyfullah Muradi isimli şahıs öldürdüğü yine Afganistan vatandaşı olan iş arkadaşının kendisine 'sarkıntılık yaptığı' iddiasında bulundu.

Olay, 6 Şubat'ta Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Metalciler Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. 25 yaşındaki Abdulvasi Hasani, yol kenarında ölü bulundu. İhbarla gelen ekipler, alüminyum fabrikasında çalışan Abdulvasi Hasani'nin kesici bir aletle öldürüldüğünü belirledi. Cenaze otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ekipler, sitedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, şüphelinin Hasani ile aynı fabrikada çalışan 18 yaşındaki Seyfullah Muradi olduğunu belirledi. Görüntülerde, Muradi'nin Hasani'nin başına balta ile 15 kez vurup kaçtığı, ardından iş arkadaşının ölüp ölmediğini kontrol etmek için geri döndüğü ortaya çıktı. 2 arkadaşın olaydan 2 gün önce Konya'ya geldiği, çalıştıkları fabrikada kaldıkları da tespit edildi.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Fabrikaya düzenlenen operasyon sırasında pencereden atlayan Muradi, kaçmaya çalışırken yakalandı. Şüpheli gözaltına alınırken, fabrikada yapılan aramada Muradi'nin kanlı elbiseleri yatakhanedeki çamaşır makinesinin içerisinde bulundu. Suç aleti balta da aramada ele geçirildi.

Muradi, ifadesinde, "Bana sarkıntılık ediyordu. Bunun üzerine tartıştık. Çıkmadan önce kemerimin altına demir baltayı sakladım. Yürürken de tartıştık. Kafasına baltayla birkaç kez vurdum" dedi.

İşlemleri sonrası şüpheli, tutuklandı.