İş Bankası, 147 iştirakini yeni bir şirket altında toplayacak

İş Bankası Grubu, iştiraklerini yeni kuracağı şirket altında topluyor. İşlemin yıl sonundan önce tamamlanması öngörülüyor.

Türkiye İş Bankası Grubu, bünyesinde yer alan iştiraklerini daha etkin yönetim amacıyla bankanın yüzde 100 sahipliğinde kurulacak yeni bir şirket altında toplayacak.

İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, kurulacak yeni yapı ile daha odaklı ve stratejik bir yönetim anlayışına geçilmesinin planlandığı belirtildi.

Buna göre banka, aralarında Şişecam, Türkiye Sinai Kalkinma Bankasi (TSKB), İş Gayrimenkul’un de bulunduğu toplam 147 iştirakinin paylarını, bankanın yüzde 100 bağlı ortaklığı şeklinde yeni kurulacak anonim şirkette toplayacak.

BANKA SERMAYESİNDE VE HİSSEDARLIK YAPISINDA DEĞİŞİKLİK YOK

Açıklamada, kolaylaştırılmış usulde iştirak yoluyla kısmi bölünme metoduyla gerçekleştirilecek yeni yapılanma nedeniyle banka sermayesinde, finansallarında ve hissedarlık yapısında herhangi bir değişiklik oluşmayacağı bildirildi.

Bankanın yönetim kurulunun yetki vermesiyle başlayan sürecin, gerekli onay ve izinlerin ardından yıl sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor.