İş bırakan AKP'li Esenler Belediyesi'ndeki işçilere müdürden tehdit

AKP’li Esenler Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Fatih Kaleli, düşük maaş ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için iş bırakma eylemi yapan temizlik işçilerini "ekmeğinize bakın, ekmeğinizden olursunuz" diyerek tehdit etti.

İstanbul’da, düşük maaş ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerekçesiyle eylem gerçekleştiren AKP’li Esenler Belediyesi'ndeki temizlik işçileri, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Fatih Kaleli tarafından tehdit edildi.

Sol Haber’in aktardığı bilgiye göre, ESPER Esenler Belediyesi Personel A.Ş.'ye bağlı işçiler Toplanma Merkezi'ne geldi.

İşçiler, maaşlarının 14 bin 500 lira olduğunu söyleyerek "Bugün bir ev kirası en az 10 bin lira. Bu parayla kirayı mı ödeyelim evi mi geçindirelim?" sorusunu sordu.

En az 400 kişinin sabah vardiyasında çalıştığını anlatan işçiler, "Derdimiz maaşlarımızın artması. Biz en düşük ücretin 23 bin lira olmasını talep ediyoruz ki bu parayla da anca evimizi geçindirelim kiramızı ödeyelim" talebinde bulunuyor.

İŞÇİLERDEN MÜDÜRE TEPKİ

Esenler Çevre Koruma Müdürü Fatih Kaleli ise işçiler iş bırakma eylemi yaparken işçilerin yanına gelip tehdit savurdu. Kaleli'nin "Herkes ekmeğine baksın, ekmeğinizden olmayın" tehdidine tepki gösteren işçiler ise “Bizim yaptığımız bir yanlış yok” dedi.

Hak-İş üyesi olan işçiler, sendikayla görüştüklerini ve pazartesi günü belediye yönetimiyle bir görüşme yapılacağının taraflarına iletildiğini ekledi ve "Sendikanın şube başkanı Mustafa Canpolat bize söz verdi. 'Salı sabahı istediğinizi alamazsanız en önde ben olacağım' dedi ama bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Belediye Başkan Yardımcısı Nihat Karataş da görüşmeler için pazartesi gününü işaret etti.