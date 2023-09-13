İş cinayetleri için video çeken işçi, 2 gün sonra makineye bacağını kaptırarak öldü

Afyonkarahisar'da çalıştığı fabrikada kullandığı makineden kaynaklı ortaya çıkabilecek iş cinayetlerine dikkat çekmek için bir video çekip sosyal medya hesabından paylaşan Hüseyin Pirinççi isimli işçi, 2 gün sonra aynı makineye bacağını kaptırarak hayatını kaybetti.

Afyonkarahisarlı 22 yaşındaki Hüseyin Pirinççi, sosyal medya hesaplarında, çalıştığı fabrikadaki makineden kaynaklanabilecek iş cinayetlerine dikkat çekmek için videoda çektikten 2 gün sonra aynı makineye bacağını kaptırması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Işıklar beldesindeki bir tuğla fabrikasında meydana geldi.

Çalıştığı fabrikada kullanılan makinelerde yaşanabilecek iş cinayetlerine karşı dikkatli olunmasını isteyen Hüseyin Pirinççi isimli işçi, video çekerek sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Pirinççi video çektikten 2 gün sonra dün gece uyarılarda bulunduğu aynı makineye bacağını kaptırarak ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Hüseyin Pirinççi, kurtarılmayarak sabaha karşı yaşamını yitirdi.

Pirinççi, yayınladığı videosunda "Arkadaşlar şu düğmeleri görüyorsunuz değil mi? Bunlara bastığınız zaman kafanızı Paris’ten, bedeninizi bizim köyden toplarlar’ diyerek uyarılarda bulunduğu görüldü.