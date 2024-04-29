İş cinayetlerini 'kader'e bağlayan Erdoğan'dan CHP'ye ihmal eleştirisi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, AFAD'ın Sel ve Taşkın Risk Azaltma Protokol Töreni'nde konuşma yaptı. İş cinayetlerini 'kader'e bağlayan Erdoğan konuşmasında CHP'yi hedef alarak "Lafa gelince işçi hakları konusunda mangalda kül bırakmayanların sesi soluğu çıkmadı" dedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AFAD Başkanlığında DSİ Sel ve Taşkın Risk Azaltma Protokol Töreni'nde konuştu.

Erdoğan, Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğun su birikintisinde hayatını kaybetmesi ve Beşiktaş'ta gece kulübü yangınında 29 işçinin ölmesiyle ilgili CHP'yi hedef aldı. Erdoğan, "İşçi hakları konusunda mangalda kül bırakmayanların bu olaylarda sesi soluğu çıkmadı" dedi.

Erdoğan, 6 Şubat depremlerine de değindi. Depremlerin ardından yaptıklarıyla övünen Erdoğan, "Asrın felaketin üstesinden asrın birlikteliğiyle geliyoruz" dedi. Öte yandan depremde muhalefetin tutumunu da eleştirdi.

Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle:

İBB'Yİ HEDEF ALDI, 'İHMALSİZLİKLE' SUÇLADI

İstanbul'un göbeğindeki bir parkta basit tedbirler alınmadığı için 5 yaşında bir evladımız hayatını kaybetti. Gayrettepe'deki gece kulübü yangınında 29 emekçi kardeşimizi, Antalya'da teleferik faciasında bir vatandaşımızı ihmallere kurban verdik. İşçi hakları konusunda mangalda kül bırakmayanların bu olaylarda sesi soluğu çıkmadı.

6 ŞUBAT DEPREMLERİ: "TOKİ ALNININ AKIYLA ÇIKTI"

6 Şubat depremlerinde aynı kesimlerin aldıkları tavırları gayet iyi hatırlıyoruz. Devletimizin kurumlarına karşı çok yoğun bir linç kampanyası yürüttüler. Yalan ve çarpıtma üzerinden resmi kurumlarımız, askerimiz, polisimiz fütursuzca eleştirildi. Vicdanları yaralayan ithamların muhatapı olduk. Bu kirli kampanyayı sırf oy tercihlerinden dolayı depremzedelerimizi hedef alacak kadar ileriye götürdüler.

Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi yanı sıra TOKİ ile sağlam binalar inşa ettik. Bina sayısı 1 milyon 351 bini aştı. 3,3 milyon konutun inşasını tamamladık. TOKİ binalarımız 6 Şubat depremlerinden alnının akıyla çıktı.

İSTANBUL DEPREMİ YORUMU

Deprem İstanbulumuz için beka meselesi haline gelmişken, deprem gerçeği kendini hatırlatırken hiçbirimizin dönüşüm projelerini geri plana itme lüksü yok. Ülke ve millet meselesinin siyasi parti meselesi olmaz. Bizim bütün derdimiz insanımızı yaşatmaktır. Bizim amacımız vatandaşımıza müreffeh bir gelecek sunmak, ihmalden, siyasi rekabetten, tembellikten dolayı daha fazla acı çekmek, yıkım ve gözyaşı görmek istemiyoruz.

Hükümet olarak kentsel dönüşüm, sel ve taşkın riskini azaltmak gibi can ve mal emniyetini sağlayacak her türlü projeye gereken desteği vereceğiz.