İş cinayetlerinin nedeni kâr hırsı

İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışanları Sendikası Genel Başkanı İrfan Sayar, "İş kazalarının sebebi iş güvenliği uzmanları değil daha çok kazanmak isteyen hırslı işverenlerdir. İş güvenliği uzmanlarına 'Görmezden gel, her şeyi yazma, her şeyi bildirme' şeklinde baskılar oluyor" dedi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışanları Sendikası üyeleri, Ankara Ulus Meydanı’nda toplanarak yaşanan iş kazalarında işverenlerin değil iş güvenliği uzmanlarının yargılanmasına tepki gösterdi, baretlerini yere bırakarak durumu protesto etti.

Burada açıklama yapan İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışanları Sendikası Genel Başkanı İrfan Sayar, Türkiye'de ortalama yılda bin 500 kişi hayatını iş kazalarından dolayı kaybettiğini, binlerce kişinin engelli kaldığını belirterek şunları söyledi: “İş kazalarını direk ve dolaylı yönden ülke ekonomisine zararı yıllık 90 milyar dolar civarındadır. İş kazalarını azaltmak için her türlü olumsuzluğa rağmen çalışan iş güvenliği uzmanlarını yine bir kaza olduğunda yargı gözaltına alıyor, tutukluyor, hapis cezası veriyor. İş kazalarının sebebi iş güvenliği uzmanları değil, ihmaldir. İş kazalarının sebebi iş güvenliği uzmanları değil daha çok kazanmak isteyen hırslı işverenlerdir. Her iş kazasında iş güvenliği uzmanlarını günah keçisiymiş gibi göstermek iş kazalarını sıfırlamaz. İş sağlığı ve güvenliğinde kırıklarla dolu olan karnemizi iyiye çevirmez. Aksine bizim söylediklerimizi yazdıklarımızı ciddiye almayıp gerekli tedbirleri almayan zihniyettir. Eğer hızlıca bir netice alınmaz ise ülke genelinde iş bırakmaya gideceğimizi bildiririz.”

Sendika Genel Sekreteri Onur Tura ise kendisinin de yargılandığını belirterek, "İnşaatlarda iş güvenliği uzmanlığı yapıyorum. Kazayla düşüp bir işçi hayatını kaybetti. Ben de yargılanıyorum maalesef. Beni suçlu buldular. Bakın bu konu bile açıldığında tedirgin oluyorum" dedi.

Turan, "Yargı mekanizmasının tamamında bilgi eksikliği var. Bizim kendimize özgü bir yasamız olduğu halde ve bu yasada iş güvenliği uzmanları 'danışman' olarak tarif edilmesine rağmen bizler iş kazası olduğunda bir günah keçisi gibi ilk başta bizi çağırıp o sürecin içine dahil ediyorlar" dedi.