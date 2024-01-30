İş güvencesi ve kadro istiyoruz

Emek Servisi

Belediye şirket işçileri, kamuda çalışan taşeron işçiler ve belediyelerde işten çıkarılan işçiler Adana’da kürsü kurarak taleplerini dile getirdi. Türkiye’nin dört bir tarafından gelerek Adana’da buluşan yüzlerce işçi, Abidin Parkı’nda kürsü kurdu. Karayolları Genel Müdürlüğü taşeron işçileri ve Aile Sağlığı Merkezi Grup Elemanları işçilerinin kalabalık katılımının dikkat çektiği etkinlikte bir çok işçi grubu temsilcileri yer aldı.

Dövizlerle yaşadığı sorunları dile getiren işçiler, başta hükümet olmak üzere tüm siyasi partilere seslenerek eşit işe eşit ücret, insanca çalışma koşulları, iş güvencesi ve kadro istediklerini söyledi. Etkinliğin organize eden Tüm Kamu Çalışanları Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Tüm Kamu Der) Genel Başkanı Halit Önük, 900 bin civarında taşeron işçi olduğunu hatırlatarak sorunun kesinlikle çözülmesi ve mağduriyetlerin giderilmesi gerektiğini söyledi. Ceyhan Milli Eğitim Müdürlüğü’nde taşeron işçi olan Önük, sendikalara mücadelelerine destek vermeleri çağrısında bulundu. Karayolları işçileri adına konuşan Eser Aslan, ‘’Bizler ağır ve tehlikeli iş kolunda yıllardır hizmet eden işçileriz. Yollarda cankurtaran kahramanlar ilan edilen bizler iş güvencesi istiyoruz’’ dedi.