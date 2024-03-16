İş Sanat'tan Domingo konseri

Haluk SAĞKAL

İş Sanat, Türkiye İş Bankası’nın 100. yılında Plácido Domingo ile bir konsere imza atacak. Solistler Murat Karahan ve soprano Elena Stikhina’nın sahnede olacağı konsere, orkestra şefi Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası eşlik edecek.

Konser, 28 Mayıs 20.30’da Volkswagen Arena'da. Yarım yüzyılı aşkın kariyerinde 150’den fazla eserde rol alan Plácido Domingo, 4.400’ü aşkın performans gerçekleştirdi. Çoğu opera kayıtlarından oluşan 100’ü aşkın albüm çalışmasına imza atan Domingo, 12 kez Grammy Ödülü’nün sahibi oldu.