İş Sanat’tan 23 Nisan için ücretsiz çocuk atölyeleri

Yunis ALAÇAM

İş Sanat, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde “Türk Resmini İzlemek” ve “İstanbul’un Resmi” sergilerinden ilhamla hazırlanan rengarenk çocuk atölyeleriyle kutluyor. Beyoğlu’ndaki müzede 20-28 Nisan arasındaki atölyeler için rhm.atolye@issanat.com.tr adresiyle iletişime geçilebiliyor.

Çocukları bekleyen atölyeler:

• 20 Nisan saat 16.00 (7-10 yaş) Cumhuriyet Ressamlarımızın İzinde

• 21 Nisan saat 13.00 (6-9 yaş) Sanatçı Şapkaları Atölyesi

• 23 Nisan saat 13.00 (6-9 yaş) Kartpostal Atölyesi

• 23 Nisan saat 14.00 (7-12 yaş) Renkli Kapılar

• 23 Nisan saat 15.00 (7-12 yaş) Benim Kumbaram

• 27 Nisan saat 11.00 (3-5 yaş) Renklerin Dansı

• 27 Nisan saat 15.00 (6-9 yaş) Şehirde Kutlama Var

•28 Nisan saat 11.00 (9-12 yaş) Suluboya Atölyesi: İstanbul’un Bahar Çiçekleri