İş yerleri için kira artış oranı belli oldu

Nisan ayı kira artış oranı, mart ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte belli oldu. Buna göre, iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 57,50 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mart ayı enflasyonuyla birlikte, bu ay iş yerlerinde uygulanacak tavan zam oranı belirlendi..

On iki aylık ortalamaya göre hesaplanan tavan zam oranı yüzde 57,50 oldu. Böylece kira kontrat süresi nisan ayında dolan işletme sahipleri kiralarında tavan zammı yüzde 57,50 olarak uygulayacak.

Konut kiralarında ise yüzde 25’lik tavan zam uygulaması 2 Temmuz 2024’e kadar sürecek. Böylelikle kontrat süresi dolan konut kiracıları, TÜFE rakamlarına kayıtsız kalarak ev sahiplerine yüzde 25 zam yapacak.

NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 16 bin TL



Kira Artışı Yapılacak Ay: Mart 2024



Girdiğiniz Artış Oranı: %57,50



Kira Artış Tutarı: 9 bin 200 TL



Aylık Yeni Kira Tutarı: 25 bin 200 TL