Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

İş yerleri için kira artış oranı belli oldu

Nisan ayı kira artış oranı, mart ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte belli oldu. Buna göre, iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 57,50 olarak gerçekleşti.

Ekonomi
  • 03.04.2024 10:31
  • Giriş: 03.04.2024 10:31
  • Güncelleme: 03.04.2024 10:49
Kaynak: Haber Merkezi
İş yerleri için kira artış oranı belli oldu
Fotoğraflar: Depophotos

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mart ayı enflasyonuyla birlikte, bu ay iş yerlerinde uygulanacak tavan zam oranı belirlendi.. 

On iki aylık ortalamaya göre hesaplanan tavan zam oranı yüzde 57,50 oldu. Böylece kira kontrat süresi nisan ayında dolan işletme sahipleri kiralarında tavan zammı yüzde 57,50 olarak uygulayacak.

Konut kiralarında ise yüzde 25’lik tavan zam uygulaması 2 Temmuz 2024’e kadar sürecek. Böylelikle kontrat süresi dolan konut kiracıları, TÜFE rakamlarına kayıtsız kalarak ev sahiplerine yüzde 25 zam yapacak.

Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı

NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 16 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Mart 2024

Girdiğiniz Artış Oranı: %57,50

Kira Artış Tutarı: 9 bin 200 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 25 bin 200 TL

BirGün'e Abone Ol