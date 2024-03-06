‘İş yok, gelmeyin’ diye fabrikaya alınmadılar

Bilecik Organize Sanayi Bölgesi’nde dondurulmuş meyve ve sebze üretimi yapan Memur Gıda Tarım ve Depoculuk şirketinde çalışan ve büyük çoğunluğu kadınlardan oluşan işçiler, dün fabrikaya alınmadı. İşyerlerine gittiklerinde “İş yok, artık gelmeyin” denilerek fabrikaya alınmayan işçiler, tazminatlarını istedi. Yaşadıklarını anlatan kadın işçiler yaşadıklarını “İşe geldik, çalıştırmıyorlar. ‘İş yok’ diyorlar. Kapıda bekliyoruz. Tazminatımızı vermiyorlar.”, “Bizi saat 5'te gönderdiler, hiçbir kağıt imzalatmadan ‘Gidin iş yok’ dediler. 'Ayın 1'inde gelin iş var’ dediler. Geldiğimizde kapıları kapattılar. Ne iş veriyorlar, ne de tazminatımızı. İş vermiyorlarsa, tazminatımızı versinler. Biz başımızın çaresine bakarız” şeklinde dile getirdi.

Bir başka işçi kadın da çalıştıkları sırada yaşadıkları sıkıntıları dile getirirken mola sürelerine uyulmadığını, mesai saatlerinden daha uzun süre çalıştırıldıklarını anlattı. Kadın işçi, "Yemekler de iyi değil. İşçiye değer vermiyorlar. Hakkımızı arıyoruz” diyerek tepki gösterdi. Memur Gıda Tarım ve Depoculuk şirketinde işçilerin yaşadığı soruları anlatan DİSK Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı Olcay Ozak, şunları söyledi: “İşçilerin çoğunu kadınlar oluşturuyor. İşçiler işe gittiklerinde kapı duvar. Kimse bir açıklama yapmıyor. İşverenler işçilerin işe gelmediğini öne sürerek tazminatsız çıkış veriyor. Organize Sanayi bölgesinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının gözü önünde gerçekleşiyor bunlar. Bu durumla ilk defa karşılaşmıyoruz. İşverenin bildirimde bulunması gerekiyor. İşçilerin tazminatlarının ve çıkışlarının verilmesi gerekiyor. İşçiler, kapının önünde bekletiliyor.”