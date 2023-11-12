İşçi kanı üzerinden kâr!

Son bir yılda kârını yüzde 150 artıran Tosyalı, iş güvenliği önlemlerini hiçe sayıyor. Yaralanan işçiye ilk müdahalenin damacanayla su dökülerek yapıldığı ortaya çıktı.

EMEK SERVİSİ

Tedbirsizlik nedeniyle son iki ayda iki patlama yaşanan Tosyalı Demir Çelik Fabrikası'nda kaza sonrası acil müdahale ekipmanı da olmadığı iddia edildi. Fabrikada 4 gün önce meydana gelen patlamada yanan işçinin üzerine damacana ile su döküldüğü ortaya çıktı.

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren Tosyalı Demir Çelik Fabrikası’nda 8 Kasım günü meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 13 işçi yaralandı. Emek Partisi (EMEP) İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, sosyal medya hesabından patlama sonrasına ait bir video paylaştı. Görüntüler fabrikada iş güvenliği ve işçi sağlığı önlemlerinin hiçe sayıldığını ortaya koydu. Bir işçinin patlama sonrasında yanan arkadaşının üzerine damacana ile su dökerek müdahale etmeye çalıştığı görülüyor.

Hükümetin politikalarını eleştiren Bayhan, paylaşımına şu notu düştü: "İşte Tosyalı Fabrikasında gerçekleşen patlama: Yanan işçinin üzerine damacana ile su döküyorlar... İşte Türkiye Yüzyılı: İşte ortağınız Tosyalı: İşte övünerek anlattığınız İSG yalanlarınız: İşte kalkınmanız: Sizin tek hedefiniz işçilerin canı ve kanı üzerinden büyümektir."

Tosyalı Demir Çelik Fabrikası'nda yaklaşık 2 ay önce meydana gelen başka bir patlamada da 4 işçi yaralanmıştı. İSO 500 verilere göre, patlamanın yaşandığı Tosyalı Demir Çelik Sanayi A.Ş, son bir yılda net satış miktarını yüzde 150 artırak, 5 milyar 94 milyon 200 bin 31 liraya çıkardı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen Tosyalı, Türkiye Varlık Fonu’na Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştı. İktidardan pek çok ihale alan Tosyalı, son olarak Hatay’da cüruf tesisi açmak için bakanlığa başvurmuştu.