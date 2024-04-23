İşçi sağlığı iklim tehdidi altında

ILO’ya göre aşırı sıcaklığa bağlı yaralanmadan kaynaklı 1 yılda 18 bin 970 işçi yaşamını yitirdi.

Emek Servisi

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), iklim değişikliğinin küresel iş gücü için ciddi sağlık riskleri oluşturduğunu belirten bir rapor yayımladı. ILO verilerine göre küresel iş gücünün yüzde 70'i yani 2,4 milyar işçi iklim değişikliğine bağlı sağlık tehlikelerine maruz kalıyor.

Raporda aşırı sıcaklığa bağlı 22,87 milyon mesleki yaralanma nedeniyle yılda 18 bin 970 kişinin hayatını kaybettiği ve 2,1 milyon işçinin engelli kaldığı kaydedildi. ILO, "Binlerce kişi daha pestisit zehirlenmesi, iş yeri hava kirliliği, güneşin UV radyasyonu ve parazit ve vektör kaynaklı hastalıklardan ölüyor" dedi.

Raporda 1,6 milyar çalışanın UV radyasyonuna maruz kaldığı ve cilt kanseri nedeniyle yılda 18 bin 960'dan fazla işçinin öldüğü kaydedildi. Ayrıca 1,6 milyar kişinin iş yerinde hava kirliliğine maruz kaldığı ve açık havada çalışanlar arasında yılda sayıları 860 bine varan işçinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Her yıl 300 binden fazla tarım işçisinin pestisit zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilen raporda parazit ve vektör kaynaklı hastalıklara maruz kaldığı için 15 bin işçinin öldüğü kaydedildi.

2024'TE REKOR SICAKLIK BEKLENİYOR

2024 yılında sıcaklıkların çok yüksek olacağını tahmin eden uzmanlar, 2024'te en sıcak yıl rekorunun kırılacağını tamin ediyor. ILO ise uzmanların uyarısını iklim değişikliğinden kaynaklanan işçi ölümleri ve hastalıklarıyla sonuçlanan risklere ayak uydurmakta zorlanan küresel koruma standartlarını uygulamak için bir neden olduğunu söylüyor. İLO'da Kıdemli İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Manal Azzi, "İklim değişikliğinin halihazırda işçiler için önemli ek sağlık tehlikeleri yarattığı açıktır" dedi. Azzi açıklamasında, "İş güvenliği ve sağlığına ilişkin hususlar, hem politikalar hem de eylemler olmak üzere iklim değişikliğine verdiğimiz yanıtların bir parçası haline gelmelidir. Güvenli ve sağlıklı ortamlarda çalışmak ILO'nun temel ilkelerinden ve çalışma haklarından biri olarak kabul edilmektedir" ifadelerine yer verdi.