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İşçi servisi dere yatağına düştü: 23 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde işçilerin bulunduğu aracın kaza yapması sonucu 23 kişi yaralandı.

Güncel
  • 05.09.2023 15:30
  • Giriş: 05.09.2023 15:30
  • Güncelleme: 05.09.2023 15:31
Kaynak: Haber Merkezi
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İşçi servisi dere yatağına düştü: 23 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesi Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda işçileri taşıyan midibüs kaza yaptı. Yağan yağmur nedeniyle yolun kayganlaşması sonucu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile midibüs, kontrolünden çıkarak dere yatağına düştü. Kazada, 23 işçi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ve İtfaiye ekipleri midibüste sıkışan yaralıları çıkardı. Yaralılar, Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 

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