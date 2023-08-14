İşçiler direnmekte kararlı

Antep'te şirket yönetiminin zam teklifine karşı çıktıkları için işten atılan Şireci Tekstil işçilerinin direnişi sürüyor. Geçtiğimiz gün eylemde gözaltına alınan BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, “İşçilere gözdağı verilmek isteniyor. İşçiler ise direnmekte kararlı” dedi.

Aycan KARADAĞ

Gelir eşitsizliğini ve yoksulluğu artıran ekonomi politikalarının sonucunda emek gelirleri enflasyon karşısında eridi. İşçiler de hakları için ülkenin dört bir yanında direniş sergiliyor. Son olarak Antep Başpınar Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan Şireci Tekstil'de çalışan yaklaşık 2 bin işçi, yüzde 34'lük zammı kabul etmeyerek 8 Ağustos tarihinde iş bıraktı. Zamdan önce 10 bin 850 lira aylık alan işçiler, 15 bin 500 lira istiyor. İşçiler, aylıklarda yüzde 40 artışın yanı sıra iki bayram ikramiyesi ve mesaiye kalınan günlerde aylığın yüzde 10'u oranında olmasını talep ediyor.

Şirket yönetimi, işçilerin birleşerek direnişe geçmesine karşı 11 Ağustos tarihinde iş kanununda ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller kanununu gerekçe göstererek işçileri işten çıkardı. İşçiler, cep telefonlarına gönderilen kısa mesajla iş akitlerinin tazminatsız ve bildirimsiz olarak sonlandırıldığını öğrendi. İşçiler ise direnişe başladı. 12 Ağustos tarihinde Başpınar'dan Antep merkeze yürüme kararı alan işçiler, polis tarafından engellendi. Yürüyüşün engellenmesine tepki gösteren Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen, Şireci Tekstil patronu Ahmet Şireci'nin şikâyetçi olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Türkmen, emniyete verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.

DİĞER FABRİKALARDA İŞÇİLER DİRENİŞE GEÇMESİN İSTİYORLAR

Gözaltı sonrası BirGün’e açıklamalarda bulunan Türkmen, “İşçiler hakları için direnişte. Biz de işçilerin yanındayız. Asgari ücrete yapılan ek zam, işçinin cebine girmeden eridi. İşçiler açlığa mahkûm edildi. İşçiler insanca yaşamak için mücadele ediyor” dedi.

İşçilerin taleplerini şirket yöneticilerin dikkate almadığını vurgulayan Türkmen şunları dile getirdi: “Şirket yönetimi direnişi kırmaya çalışıyor. İşçiler tehdit etti. Mobbingler yapıldı. Son olarak da işçilerin neredeyse tamamı işten çıkarıldı. İşçiler bu hukuksuzluğa boyun eğmiyor. İşçilere destek verenlere ‘provokatörlük’ suçlaması yapılıyor. Her yerde olduğu gibi… Benim gözaltıma alınma sebebim, Şireci Tekstil patronu Ahmet Şireci'nin şikâyeti üzerine oldu. Patronun bir şikâyetiyle işçi sendika başkanı çok kolay bir şekilde gözaltına alınıyor. Benim gözaltına alınmam işçilerin direnişi kırılsın diyedir. İşçilere benim üzerimden gözdağı veriliyor. İşçileri yalnız bırakmaya çalışıyorlar. Diğer fabrikalarda işçiler direnişe geçmesin istiyorlar. İşçiler ise kazanana kadar direnmekte kararlılar.”

Ahmet Şireci’den şikâyetçi olduklarını söyleyen Türkmen, “Biz de patron Ahmet Şireci’den şikâyetçi olduk. Bizim şikâyetlerimizin somut dayanakları var. Şireci daha önce peşime mafya taktı. Tehditler de bulundu. İşçilere yaptıkları ortada. Sendika başkanı olarak benim şikâyetimle Şireci de gözaltına alınması gerekiyor. Eğer ki Şireci gözaltına alınmazsa, demek ki yasalar patronların istediği şekilde işlendiği bir kez daha ortaya çıkmış olacak” ifadelerini kullandı.

Türkmen son olarak şunları dile getirdi: “İşçiler, emekleri için mücadele ediyor. Şireci işçileri bu süreçte yalnız bırakılmamalı. Emekten yana olan herkesi işçilerin yanında olmaya davet ediyoruz.”